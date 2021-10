De Zerbi: “Bastoni ha la personalità di un veterano. Champions? Tengo più al campionato”

Il tecnico dello Shakhtar Roberto De Zerbi ha parlato dell'Italia di Mancini, ma anche di Bastoni e del suo ex giocatore Locatelli

"Bastoni ha la personalità di un veterano. L'Italia ha tanti elementi giovani e forti. Noi al Sassuolo abbiamo puntato su diversi ragazzi, come Locatelli, Berardi e Raspadori. Siamo orgogliosi che ora giochino in Nazionale. I giocatori che passano da Gasperini hanno sempre un rendimento migliore se lo si confronta al prima e al dopo delle loro carriere. Locatelli andando alla Juve ha conosciuto cosa significhi la squadra grossa e cosa sia la pressione. Non avevo dubbi si imponesse, ha la sana presunzione che deve avere un calciatore del suo livello. E l'Europeo lo ha aiutato come convinzione. L'ambiente Sassuolo credo sia stato determinante per Locatelli. Non so se rimanendo al Milan sarebbe potuto arrivare a questi livelli, ma venendo da noi è tornato un po' indietro e lo aveva capito. Un passo indietro per farne poi due o tre in avanti.

"Mi trovo bene con lo Shakhtar Donetsk. Ho incontrato un po' di difficoltà con la lingua e per il campionato è diverso. Mi veniva più semplice preparare la partita in Italia, per i nomi era più facile. E' la seconda volta dopo il Foggia che gioco per vincere."Doppia partita contro il Real Madrid? Io di solito non penso oltre la prima partita che vado a disputare, però la Champions League è prestigiosa e gratificante da giocare per chi è partito 9 anni fa dalla Serie D. "Champions bella vetrina, ma tra campionato e Champions tengo più al primo, perchè voglio ripristinare le gerarche in Ucraina. Non siamo ancora pronti per fare la Champions come vorrei farla. Siamo appena partiti e ci sono troppi giocatori acerbi"