De Zerbi vince il ‘Premio Bearzot’: “Mi piacerebbe essere ricordato come lui”

I ringraziamenti e le parole dell'allenatore dello Shakhtar Donetsk in occasione della premiazione al Coni, a Roma

"Il Premio Bearzot è un onore, un motivo orgoglio che mi fa piacere e voglio condividere con il mio staff. Penso di aver fatto una cosa giusta a non abbandonare i miei giocatori in Ucraina, una cosa normale, avendo due figli più o meno loro coetanei era un dovere essere vicino a loro, responsabilità non solo sul campo, ma in quei momenti".