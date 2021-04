De Zerbi: “Il Sassuolo può sopperire ad assenze pesanti, come con l’Inter”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, che torna sulla gara contro l'Inter di Conte

"Ad oggi l'ottavo posto è il massimo di quello che potevamo raggiungere, considerando tutte le assenze. [...] Mancano ancora otto partite e non è chiuso nessun tipo di dicorso. Domani rientrano Berardi e Defrel, non so se dall'inizio o a gara in corso. Perdiamo, probabilmente, Locatelli perché ha un fastidio e non so cosa mi diranno i dottori se sarà meglio rischiarlo o no. Bourabia lo stiamo recuperando, è un giocatore importante per noi. Però abbiamo la rosa talmente forte e completa che Raspadori, Traore non sono alternative ma titolare. Hanno un'età diversa, un'esperienza diversa. Hanno una gestione diversa rispetto a un 28enne o 30enne. Questa squadra ha dimostrato di poter sopperire ad assenze pesanti, vedi a Milano con l'Inter, e superare quel momento in maniera brillante. Poi ci perdiamo nel non essere maturi".