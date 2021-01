CorSera – Inter, interesse di altri fondi: esclusiva Bc Partners, ecco la deadline. Zhang, 2 problemi

L’Inter continua a lavorare su due fronti, tra campo e finanza. Se la squadra di Conte sarà impegnata domani sera nella sfida contro la Juventus, gara scudetto dal peso specifico elevato, dall’altra parte si decide il futuro del club con il fondo Bc Partners che potrebbe entrarne a far parte.

Il Corriere della Sera rivela le ultime indiscrezioni: “Bc Partners ha l’esclusiva per l’esame dei conti dell’Inter almeno fino al 31 gennaio. In questo periodo concluderà la «due diligence», al termine della quale quasi sicuramente verrà formulata una proposta di acquisto a Suning in base alla valutazione che sarà data alla società nerazzurra, che dovrebbe essere di 750 milioni per l’intero pacchetto azionario, debiti (e bond) inclusi. Secondo le ultime indiscrezioni l’offerta riguarderà la maggioranza del club: il fondo londinese vorrebbe acquisire subito la maggioranza con la possibilità di arrivare anche al 100 per cento. Resta da chiarire la decisione finale, che è quella che conta, della famiglia Zhang“.

Più di un problema per la famiglia Zhang, che nel frattempo riscontra l’interesse di altri fondi: “Le azioni della holding di cui fa parte l’Inter sono state date in pegno a Alibaba. Altri fondi hanno mostrato interesse per la società nerazzurra, il Financial Times ha citato gli svedesi di Eqt e gli statunitensi di Arctos Sports Partner, ma per il momento questi non potranno formulare offerte per l’acquisizione delle azioni del club. Non finché Bc Partners avrà l’esclusiva. Nel frattempo anche il Jiangsu, club cinese di Suning, mostrerebbe crepe economiche: secondo il quotidiano Oriental Sports Daily News le ultime tre mensilità non sarebbero state pagate a calciatori e allenatore, il quale starebbe pensando di rivolgersi alla Fifa“.