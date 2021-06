De Boer: “L’aereo? Adesso ne noleggerò uno io. Vittoria difficile con l’Ucraina”

Il ct dell'Olanda ha parlato a Skysport dopo la vittoria per 3 a 2 sulla Nazionale di Shevchenko

Frank de Boer, dopo la vittoria per 3 a 2 della Nazionale olandese contro l'Ucraina, ha parlato ai microfoni di Skysport:

Penso sia stata una buona partita da parte nostra. Comunque una vittoria difficile. Perché quando sei in vantaggio due a zero ea dieci minuti dalla fine pareggiano sembra quasi di perdere. E poi ancora dopo cinque minuti arriva il terzo gol e hai la forza di farlo significa che abbiamo meritato. Abbiamo cercato di dominare, abbiamo creato di più e sono contento per la vittoria. Speriamo di riuscire ad imparare, a correggere gli errori sui gol, questo dobbiamo farlo. Comunque un ottimo inizio. È importante, dà un buono slancio, buona inerzia. Dopo le amichevoli questa sera ho visto una squadra concentrata sulla gara con lo spirito di una partita vera.