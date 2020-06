TS – Da punto di forza a debolezza: Inter, troppi gol subiti. Conte lavori sulla difesa

Anche la difesa dell’Inter finisce sotto accusa: il reparto arretrato nerazzurro, considerato a inizio stagione il punto di forza della squadra, nelle ultime uscite si è reso protagonista di troppe amnesie, che sono costate parecchi punti alla formazione interista. Tuttosport mette in evidenza un dato: “Amnesie che sono diventate una costante nella seconda parte della stagione per l’Inter, se è vero che la squadra nelle ultime 16 partite l’Inter ha regolarmente preso gol, tranne che in due occasioni – a Udine e a Razgrad contro il Ludogorets – anche questo deve far riflettere“.