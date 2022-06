Serie A, pronto il debutto di un arbitro donna: ecco chi è Maria Sole Ferrieri

"Il debutto della prima donna arbitro in serie A è dietro l’angolo: un passaggio storico per il calcio italiano. Quando Maria Sole Ferrieri Caputi fischierà per la prima volta in serie A — perché è di lei che si tratta — sarà non per una questione politica o d’immagine, ma perché se l’è meritato. Lo dicono i suoi parametri tecnici e atletici, superiori a quelli fatti registrare da molti dei suoi colleghi uomini. Trentadue anni, livornese, laureata in sociologia, impiegata a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro, Maria Sole è una predestinata. Nel dicembre di un anno fa è stata la prima donna a dirigere (benissimo) una squadra di A, il Cagliari, ma era Coppa Italia, sedicesimi di finale. Ora il debutto vero, in serie A".