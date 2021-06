Euro 2020, la Slovacchia batte la Polonia 2-1: decisivo il gol di Skriniar

In una partita intensa, la Slovacchi batte 2-1 la Polonia di Lewandowski nella prima giornata del Gruppo E dell'Europeo

In una partita intensa, la Slovacchi batte 2-1 la Polonia di Lewandowski nella prima giornata del Gruppo E dell'Europeo. Il vantaggio slovacco arriva per uno sfortunato autogol di Szczesny che, cercando di opporsi a un tiro avversario, colpisce involontariamente il pallone con la spalla dopo la respinta del palo. Il pareggio polacco arriva in apertura di secondo tempo con il centrocampista del Torino Linetty.