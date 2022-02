Deeney: “Lukaku buon acquisto per il Chelsea, ma non per Tuchel. Non lo venderanno…”

Dalle colonne del Sun, l'attaccante del Birmingham parla del momento difficile che il belga sta attraversando al Chelsea

Dalle colonne del Sun, l'attaccante del Birmingham, Troy Deeney ha commentato il momento difficile che Romelu Lukaku sta attraversando al Chelsea. "Posso dire una cosa: se non si allena bene, Thomas Tuchel non lo farà giocare. Non sappiamo quale sia l'umore tra i due, se c'è un problema o se è stato risolto. Mi piacerebbe pensare che Rom sia un bravo ragazzo e capisca che non ha ottenuto risultati e deve farsi avanti. Sa che deve fare di più. Il Chelsea ha pagato per lui quasi 100 milioni di sterline, quindi deve ripagare l'investimento".

"È stato un buon acquisto per il Chelsea, ma non penso che fosse perfetto se si guarda allo stile di gioco di Lukaku rispetto a quello di Tuchel. Non sappiamo se Lukaku sia davvero un giocatore di Tuchel. Anche Timo Werner doveva essere il suo tipo di attaccante, e nemmeno lui gioca titolare. Lukaku dovrà fare dei sacrifici, perché nella sua forma attuale, non può chiedere compromessi a Tuchel sul suo stile di gioco. Inizia a segnare e questo potrebbe cambiare. Quindi, ora tocca a Chelsea e Tuchel risolverlo. Non lo venderanno allo stesso prezzo a cui l'hanno comprato. Se tornerà a valere così tanto, non vorranno venderlo comunque. Tutto dovrebbe risolversi perché è un giocatore troppo forte per non farlo".