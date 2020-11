Degen: “Bellingham, gran colpo del Dortmund. Su di lui c’era anche l’Inter

Ancora una volta, il Borussia Dortmund ha pescato bene dalla Premier League. Dopo Jadon Sancho, infatti, il club giallonero ha acquistato la scorsa estate Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 arrivato dal Birmingham City. Intervistato dal Liverpool Echo, Philipp Degen, ex laterale dei Reds, ha rivelato che sul giocatore c’erano molte altre squadre, tra cui l’Inter:

“Acquistarlo è una delle più grandi vittorie per il Dortmund, perché la sfida per arrivare a lui era molto, molto alta e hanno dovuto combattere per mesi. Conosco il suo agente, e sono un suo ottimo amico, e so che tipo di combattimento è stato. Tutti i migliori club d’Europa volevano ingaggiarlo. Il Dortmund ha dimostrato in precedenza che può sviluppare giocatori a un livello superiore. Su di lui c’erano anche Real, Barca, Milan, Inter, Roma, Bayern Monaco, Dortmund – tutte le migliori squadre in Inghilterra, e in particolare il Manchester United“.

(Fonte: Liverpool Echo)