Degenek: “Messi è umano. Argentina? Se tengono in panchina uno come Lautaro…”

Agli ottavi di finale del Mondiale ci sarà anche l'Australia: i Socceroos hanno chiuso al secondo posto il girone D, alle spalle della Francia, e nel prossimo turno affronteranno l'Argentina. Il difensore Milos Degenek ne ha parlato in conferenza stampa: "Messi? L'unico modo per fermarlo è fare squadra. Non puoi affrontarlo uno contro uno. Sarà un onore per me giocare con Messi, amo Messi. Ma dico anche che è umano. Il problema per noi è che hanno una squadra piena di stelle. Guardi la panchina e vedi uno come Lautaro Martínez seduto! Sarà una partita molto difficile, senza dubbio. Così come è stata quella contro la Danimarca, e già aver raggiunto gli ottavi è un onore".