De Grandis: “Dumfries è come la ‘Cosa’ con più sensibilità. Con il Napoli zero difficoltà”

Il giocatore olandese si è messo in mostra nella gara contro gli uomini di Spalletti

Buoni giudizi in attesa della gara con il Liverpool. Belle parole per Dumfriesarrivano da Skysport, da De Grandis che ha giudicato da 6.5 la prestazione dell'olandese contro il Napoli. In una serata in cui in tanti sono andati in difficoltà, lui non ha sofferto. Non ha trovato il gol ma è stato uno 'schiacciasassi'. "La squadra di Inzaghi ha avuto difficoltà lui mai. Ha continuato ad abbattere ostacoli sulla sua fascia arrivando sempre nel territorio avversario. Come la 'Cosa' dei fantastici quattro, fa breccia con la sua forza d'urto, ma oltre a quella ha anche una certa sensibilità nel tocco", ha spiegato il giornalista.