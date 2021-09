De Grandis: “Inter, io non rinuncerei mai a Dzeko. Ma credo che domani…”

Così il giornalista: "L'attacco dell'Inter? Io non rinuncerei mai a Dzeko, partirei da lui come uomo squadra più di Lautaro"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter in vista della sfida di domani contro il Bologna: "L'Inter ha perso una partita in cui ci è stata dentro sempre, ha costruito parecchio: ha subito un pochino il Real nella seconda parte e ci sta, sono pieni di campioni. Il Milan gioca meglio, ma l'Inter è ancora più squadra e più quadrata: non so dire chi arriverà davanti, il campionato è più equilibrato. L'anno scorso ero convinto che l'Inter sarebbe arrivato prima del Milan, aveva qualcosa in più: ora hanno perso qualcosina, Lukaku e Hakimi non si possono regalare.