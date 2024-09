De Grandis: “Calhanoglu tra i top registi d’Europa, ma oggi è un piccolo neo per l’Inter perché…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell’Inter dopo la vittoria contro l’Udinese

"Lautaro che si è sbloccato a Udine? Con Spalletti da giovanissimo voleva giocare, davanti aveva Icardi. Nonostante questo, non aveva paura. Ogni tanto può infastidirsi per le critiche, ma è sempre lì e aspetta il momento giusto per segnare. Una volta che si è sbloccato, si è caricato, bello anche l’assist di Thuram.