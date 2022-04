De Grandis: “Inter? Era solo questione di testa. Lautaro non è un fuoriclasse”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter in vista della sfida contro la Roma di domani sera: "Inzaghi ha schiacciato l'interruttore dell'entusiasmo, era solo questione di testa: l'Inter era più forte delle altre fino ai due gol di Giroud. Poi prende quei due gol e deve rigiocare un campionato che aveva già vinto: viene la paura e cominci a far fatica a fare gol.

La squadra sembrava svuotata, qualcosa si era inceppato: serviva la seconda scossa arrivata contro la Juventus. Inzaghi è stato bravo nel non nascondersi prima della Juve dicendo che avrebbero dovuto vincere: poi ha vinto senza meritare come non meritava di perdere con il Milan. Il campionato va dietro a questi episodi: la bravura è saperli cavalcare e Inzaghi l'ha fatto. Non si è mai nascosto, non ha mai messo le mani avanti: questo è la sua forza. E' ambizioso e ha invitato la squadra a crederci come lui.