De Grandis: “Juve, bocciatura pesante: non ha un gioco. La squadra frana quando…”

Le parole del giornalista: "Bocciatura grande per la Juventus, Allegri si affida al colpo dei singoli ma la squadra non ha un gioco"

"Bocciatura grande per la Juventus, Allegri si affida al colpo dei singoli ma la squadra non ha un gioco: si chiude e riparte. Poteva andar bene dopo il gol di Milik, ma se prendi gol su angolo a tuo favore e le grandi personalità sbagliano, la Juve frana perché non ha un gioco". Questa l'analisi di Stefano De Grandis, giornalista, negli studi di Sky Sport in merito al pareggio tra Fiorentina e Juventus di questo pomeriggio.