De Grandis: “Inter, Lautaro da 7 ma non mi sta piacendo. Scamacca potenzialmente…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, giornalista, ha giudicato così la prima parte di stagione di Lautaro Martinez con l'Inter: "A Lautaro do un 7 perché è forte: è vero che ha fatto dei gol, ma in alcune partite si assenta o fa scelte sbagliate. Non mi sta molto piacendo, con Lukaku mi piaceva molto di più. Scamacca? Potenzialmente vale i migliori, non so se è forte come Vlahovic o Zapata ma è un centravanti vero: ha il tiro da fuori migliore d'Italia, sembra Balotelli per la botta dai 25 metri. Potenzialmente è molto bravo, alterna partite in cui fa due gol ad altre in cui lo vedi meno".