De Grandis: “Inter KO col peggior Real degli ultimi anni. Si è complicata la vita e…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così il cammino delle italiane in Europa:

“Penso si possa dire che sia un cammino soddisfacente per ora, la Juve è già passata, mentre Lazio e Atalanta passano se non perdono all’ultima giornata. L’Inter si è complicata la vita da sola, è vero che ha perso con il Real ma lo ha fatto contro il peggior Real degli ultimi anni. Siamo ancora in corsa per fare il record degli ultimi anni con 7 qualificate tra Champions ed Europa League”.