De Grandis: “Vidal? Preso un giocatore in un ruolo già coperto. O l’Inter ha fatto errori o…”

Che acquisto è Vidal per l’Inter? A questa domanda ha risposto Stefano De Grandis a Skysport. Il giornalista ha sottolineato: «Da un certo punto di vista è l’acquisto giusto perché è quello che ha chiesto l’allenatore. Ma non è il ruolo più scoperto dell’Inter. In quel ruolo di incursore e trequartista c’erano Sensi, che l’anno scorso ha segnato, Nainggolan, Eriksen e prendi il cileno in un reparto dove ne hai già tre. O hai fatto errori nel mercato precedente o è una spesa che potevi risparmiare. L’Inter è più vicina alla Juve non solo per Vidal ma perché ha preso Hakimi e la Juve sta cambiando modulo e allenatore. C’è da aspettarsi una marcia di avvicinamento. Inter e Juve per me sono alla pari davanti».

(Fonte: SS24)