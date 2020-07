Del Nero: “Brescia, non hai più niente da perdere: provaci! Il mio gol contro l’Inter…”

Il Giornale di Brescia ha intervistato Simone Del Nero, ex fantasista delle Rondinelle e protagonista dell’unico successo breciano a San Siro contro l’Inter, risalente al 2004: “E chi se lo scorda quel pomeriggio. Devo dire però che avevo sensazioni positive già prima della partita. Sapevo di giocare perché mancava Baggio, e dentro di me avevo la convizione che sarebbe potuto succedere qualcosa. Dopo l’assist, il gol. Il primo in A. In uno degli stadi più iconici del Mondo. Una gioia irripetibile che ho scaricato in quella corsa, per dieci secondi non ho visto e capito più nulla. Poi ho cominciato a cercare con lo sguardo la mia famiglia in tribuna. Solo lì ho realizzato. Poi la premiazione come migliore in campo sotto la neve: è stato tutto incredibile. È stato un pomeriggio magico. Cosa deve fare il Brescia di oggi per fare risultato al Meazza? Io credo che debba giocarsela a viso aperto. Il Brescia non ha più niente da perdere. Deve provarci“.