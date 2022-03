Del Piero: “Allegri? La Juve deve migliorare e tornare a competere per lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così dell'eliminazione della Juventus

"Buon primo tempo Juve, era in possesso della partita, nel secondo tempo ha avuto poche idee. Il Villarreal ha giocato con tranquillità, la Juventus si vedeva che era tesa. In campionato molto bene, all'inizio erano messi maluccio. Non perdono, vincono a corto muso e concedono pochi gol. Son caratteristiche delle squadre di Allegri. Giudizio su Allegri? Bene in campionato se pensiamo all'inizio che era settima, ma non ha mai lottato quest'anno per il titolo. La Juve deve migliorare sotto tanti aspetti e tornare a competere per i trofei che ha vinto, 9 volte negli ultimi 11 anni".