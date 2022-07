Del Piero: “Dybala? Sono sorpreso non abbia trovato ancora una squadra”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Io lo vedevo bene alla Juve in realtà, vederlo con un'altra maglia sarà strano. ha delle qualità che si possono sposare con qualunque attaccante o centrocampista, lui fa da collante tra i reparti. Sono sorpreso non abbia trovato ancora una nuova casa".