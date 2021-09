Del Piero: “Dzeko può fare gli stessi gol di Lukaku. Lautaro molto forte se…”

Le dichiarazioni dell'ex capitano della Juventus sui nerazzurri e in particolare sull'attacco di Simone Inzaghi

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato così di Lautaro Martinez a Sky Sport: “Il gol ha sbloccato la partita, molte volte determina la vittoria. Sorpreso relativamente da Lautaro, è una piacevole risposta che lui dà all’Inter e al mondo calcistico. Ma sarà continuo? Ma senza Lukaku? Se riesce a colmare questo ma come sta facendo con questa cattiveria, allora diventa molto forte. Le squadre di Inzaghi fanno tanti gol, l’Inter non dimentichiamo che ha vinto lo scudetto. Ha preso Dumfries, Dzeko potrebbe andare poco sotto Lukaku come gol per me, quando crei tanti è così. Lukaku è a Londra, l’Inter deve costruirsi in un altro modo ora. Dzeko è utile all’Inter”.