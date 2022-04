Del Piero: “Inter favorita, Dzeko ha segnato quanto Lukaku. Il vantaggio ora…”

Il punto di vista dell'ex attaccante sui nerazzurri di Simone Inzaghi di nuovo potenzialmente primi dopo questo turno di campionato

Alessandro Del Piero, ospite di Sky Sport, ha parlato dell'Inter reduce da un altro turno di campionato favorevole: "Per quello che ha fatto vedere durante il campionato è la favorita. In Champions è uscita 'bene', dando una bella risposta con la vittoria in casa del Liverpool. Ha creato tantissimo, Dzeko come gol e assist ha segnato probabilmente quanto Lukaku. Non è un caso che i numeri descrivano la superiorità dei nerazzurri: come rosa è quella più equilibrata di tutte, soprattutto con la panchina che ha rispetto ad altre squadre. Hanno vinto l'anno scorso e certi giocatori hanno già vissuto alcune dinamiche, per cui sanno dove pescare la cosa giusta. Questo è il vantaggio nel finale di stagione".