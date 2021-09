Del Piero: “Inter meno forte senza Lukaku, ma c’è consapevolezza. E se Dzeko…”

L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale dice la sua sul valore della rosa a disposiione di Inzaghi

Alessandro Del Piero, intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare del momento difficile attraversato dalla Juventus, ha analizzato anche le altre formazioni italiane impegnate in Champions League. Questo il suo parere sull'Inter: "L'Inter è meno forte in senso assoluto senza Lukaku, ma c'è un grande gruppo con più esperienza, consapevolezza nei propri mezzi. Se Dzeko fa una stagione al top, in Champions League può diventare determinante".