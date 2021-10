Del Piero: “Il Milan in CL è come l’Inter dell’anno scorso. Dzeko? Anche meglio di Lukaku”

Intervenuto a Sky Sport, Alex Del Piero ha parlato così delle partite di Inter e Milan in Champions League

"Il Milan è la copia dell'Inter dell'anno scorso o dell'Atalanta del primo anno, si approccia a questa competizione con una carica speciale per la prima volta dopo anni e questo comporta dei problemi, giocare a Oporto è complicatissimo. L'Inter sta facendo bene, i cambi dell'Inter hanno fatto bene, Dzeko soprattutto che potenzialmente è anche meglio di Lukaku, non calciando i rigori. La corsa è lunga e tutto può cambiare in 15 giorni sia per l'Inter che per il Milan".