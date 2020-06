Del Piero: “L’Inter è già dentro la lotta scudetto. Se i giocatori stanno bene…”

L‘Inter è già dentro alla lotta scudetto. Alessandro Del Piero, ex numero 10 della Juventus, ne è convinto. La squadra di Antonio Conte può davvero lottare per il titolo con Juventus e Lazio. Durante Sky Calcio Club, l’ex attaccante ha dichiarato:

“Se l’Inter può rientrare nella lotta scudetto? Secondo me è già dentro. Più che altro perché sarà un campionato totalmente nuovo, e dunque può accadere di tutto. Eriksen? Sulla qualità del giocatore non si discute. Il passaggio di prima che ha fatto in area per Lukaku è il sintomo che sta bene, anche di testa. Io dico che l’Inter è nella lotta perché qui stiamo parlando di un campionato come se fosse all’inizio. I giocatori hanno vissuto un periodo particolare, ma hanno avuto tempo per allenarsi. Chi sarà più bravo ad adattarsi al momento potrà avere un grande vantaggio. L’Inter deve migliorare nella continuità e nella gestione dei momenti. Il gioco di Conte è dispendioso a livello mentale e fisico, bisogna in determinati momenti a non andare a mille all’ora e gestire la partita. Conte è una persona intelligente. E’ ripartito a mille. E’ un inizio di campionato per lui e per i giocatori può essere stato un bene aver rifiatato a livello psicologico. Se i giocatori sono ben disposti, l’Inter è dentro nella lotta“.

(Fonte: Sky Sport)