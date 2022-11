Del Piero: “Sono scioccato, ma non è come nel 2006. Tornare? Nessuno mi ha chiamato”

Alessandro Del Piero, ex attaccante e bandiera della Juventus, in un'intervista concessa a La Stampa ha commentato i fatti recenti legati al club bianconero: "Sono scioccato. Per commentare in maniera articolata dovrei conoscere meglio la situazione, ma è una cosa triste perché sono tutti amici, da Agnelli a Nedved. Abbiamo condiviso cose belle, li ho visti anche di recente".