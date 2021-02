Del Piero: “Juve pressata dall’Inter, non riusciva a uscire. Situazione di Conte delicata perché…”

L’ex capitano della Juve Alessandro Del Piero ha commentato a Sky Sport il pareggio tra Juve e Inter che ha decretato la squadra bianconera come prima finalista di Coppa Italia:

“Vale tanto per Pirlo questa finale, l’ha conquistata lui. La Juve ha avuto poco possesso palla e nella seconda parte del primo tempo è stata letteralmente pressata dall’Inter e non riusciva a uscire. Oggi Ronaldo esce rammaricato dal campo, lui è molto esigente e nel complesso la sua prestazione non è sufficiente. L’Inter per la maggior parte della partita ha mantenuto il pallino del gioco. Eriksen ha gestito la palla e lo ha fatto anche bene. È mancato fare gol quando serviva. Ha avuto pochissime occasioni limpide. È qui dove deve migliorare l’Inter. Conte sicuramente ha piano B, C e altro. La situazione di Antonio è delicata, ha a che fare con una sola competizione. La panchina dell’Inter è molto profonda, credo che abbia a disposizione uomini per affrontare tutte le competizioni, ora dovrà stare attento Conte perché avrà solo il campionato”.