Danimarca, Delaney: “Lo scudo intorno a Eriksen? Fatto per proteggere Chris e la sua famiglia”

Il centrocampista della Danimarca, Thomas Delaney, ha raccontato cosa ha spinto la squadra a formare un muro intorno a Christian Eriksen

"Lo abbiamo fatto per Christian e la sua famiglia". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita degli Europei contro il Belgio, il centrocampista della Danimarca, Thomas Delaney, ha raccontato cosa ha spinto la squadra a formare un muro intorno a Christian Eriksen subito dopo il malore accusato dal calciatore dell'Inter durante la partita contro la Finlandia. Ecco le sue parole:

"È successo tutto molto in fretta, in tanti abbiamo reagito rapidamente, soprattutto quando Christian è andato a terra. Bisognava fare delle cose, e Simon Kjaer è stato molto veloce. Abbiamo chiesto aiutato, purtroppo mi è già capitato in passato. Abbiamo deciso di fare uno scudo per proteggere, non soltanto Christian ma soprattutto i suoi amici e la sua famiglia. Non è stato bello, ma era il nostro modo di aiutarlo".