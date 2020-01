UFFICIALE – Il Napoli annuncia Politano. De Laurentiis gli dà il benvenuto sui social

Non solo l’annuncio di Eriksen. E’ arrivato oggi anche il comunicato ufficiale della cessione dell’Inter di Politano al Napoli. E oltre a quanto scritto dalla società partenopea è arrivato un saluto speciale per l’ormai ex attaccante nerazzurro.

Quello del presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, che in un tweet ha dato il suo benvenuto a Matteo con una foto nella quale gli stringe la mano. Venti mln + due di bonus, in prestito biennale con obbligo di riscatto. Questa la formula di acquisto del giocatore che è stato vicinissimo alla Roma, ma ora è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla corte di Rino Gattuso.