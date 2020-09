Coronavirus, De Laurentiis ha lasciato Capri per curarsi a Roma

Aurelio De Laurentiis, che ieri era a Milano per il summit della Lega Calcio che si è tenuto all’Hotel Hilton, aveva fatto ritorno a Capri. Di oggi l’annuncio della sua positività al Covid19. Secondo quanto scrive l’Ansa, il presidente del Napoli avrebbe lasciato l’Isola per tornare a Roma. I medici hanno deciso che si debba trasferire a Roma per essere meglio monitorato. Per questo avrebbe lasciato Capri insieme alla moglie Jacqueline su una barca privata

(Fonte: agenzia)