De Laurentiis: “Dazn? Italiani in ritardo su tutto. Se tornassimo su Sky…”

Il presidente del Napoli non ha mai nascosto di essere a favore del canale streaming e ha ribadito i motivi in un incontro a Roma

Era a favore dell'avvento di Dazn prima e lo è anche adesso. Intervenuto all'evento dell’Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Roma, “LEVEL UP - Rome Developer Conference", Aurelio De Laurentiis - presidente del Napoli - ha parlato proprio del canale streaming e dei problemi che sta dimostrando in alcune gare.

«Poiché noi italiani siamo sempre in ritardo su tutto, io mi sono battuto per andare su Dazn facendo inc... tutti i mei colleghi. Ai quali ho detto: è vero che andremo in sofferenza, vedremo male, salterà. Ma poiché noi, grazie al signor Berlusconi, non abbiamo sviluppato la broadband come è stata sviluppata negli altri Paesi europei, siamo indietro».