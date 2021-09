Delio Rossi: “Icardi? Aveva ragione Spalletti su un aspetto. E’ diventato statico”

Le parole del tecnico: "L’ho fatto esordire io, lui era la quinta punta ed era in Primavera. Secondo me aveva le doti di un calciatore importante, è diventato molto più statico"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Delio Rossi, tecnico, ha parlato così di Mauro Icardi, ex centravanti dell'Inter oggi al Paris Saint-Germain: "L’ho fatto esordire io, lui era la quinta punta ed era in Primavera. Secondo me aveva le doti di un calciatore importante, è diventato molto più statico e più alla ricerca del gol, più egoista. Su questo, aveva ragione Sapalletti: Mauro giocava poco con i compagni".