Delneri: “Scudetto? Napoli favorito: faccio fatica a prevedere un loro calo”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Gigi Delneri, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Penso che il distacco dal Napoli sia importante, anche se non siamo nemmeno a metà campionato. La Juventus dovrà vincerle tutte e sperare in un calo degli avversari, ma ad oggi faccio fatica a prevederlo. Gli azzurri sono davvero forti, equilibrati, giocano bene e non sbagliano un colpo. La vera forza è il collettivo, perché tutti gli effettivi della rosa sono dei potenziali titolari. Per me sono loro i favoriti alla vittoria finale".