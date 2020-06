Del Piero: “Conte all’Inter? Rimarrà col cuore juventino ma vorrà battere la Juve. L’ho sentito e…”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così di Antonio Conte e del suo approdo all’Inter:

“Ho sentito Conte qualche settimana fa, abbiamo chiacchierato su vari temi. Sul campionato, sta aspettando il via. Una persona maniacale come lui ha bisogno del campo per esprimersi, sicuramente partirà a 1000 sotto il profilo fisico e mentale. Chi affronterà meglio questo periodo può fare una grande differenza, è un un nuovo inizio”.

CONTE ALL’INTER – “Mi fa un effetto molto strano, l’Inter per anni è stata assieme al Milan la nostra diretta avversaria per tutta la carriera di Antonio. Dal punto di vista professionale, sono certo che lui rimarrà col cuore juventino e altrettanto certo che darà il 110% per battere la Juve in campionato. Indipendentemente dai colori, si tratta di professionalità”.