Del Piero: “Inter? Va fatto un chiarimento faccia a faccia in spogliatoio”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero, ex calciatore, ha parlato così della crisi dell'Inter: "L'allenatore deve riuscire a trovare in modi diversi le cose chiare: forse Inzaghi era davvero convinto che fosse stata la miglior partita della stagione, anche per dare fiducia ad una squadra che cerca di rialzarsi ma non ci riesce. Questo determina una situazione di difficoltà generale, non stanno facendo bene. Io non so se lo spogliatoio pensa questo, ma i giocatori pensano e ti valutano di continuo.