Delrio (PD): “Ci sono condizioni perché la Serie A riprenda. Inter? Lautaro, un progetto…”

Il capogruppo del PD alla Camera, Graziano Delrio, ospite del programma di Rai Radio 1, Un giorno da Pecora, ha parlato della ripartenza del campionato italiano e ha dato ottime speranze agli appassionati di calcio. «Il calcio secondo me dovrebbe ripartire, ci sono le condizioni perché questo avvenga. Supportiamo il Ministro Spadafora nelle aperture che ha fatto recentemente. I protocolli sui quali si sta lavorando vanno nella direzione della ripresa del calcio. Indecisioni su questo punto? Sì, ma ora si dovrà arrivare ad una decisione definitiva». Il politico è anche un tifoso nerazzurro e quando gli è stato chiesto dell’addio di Lautaro Martinez ha risposto: «Mi dispiacerebbe se Lautaro andasse via, bisogna fare un progetto per tenere i pezzi pregiati».

(Fonte: Ansa)