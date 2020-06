De Luca difende i festeggiamenti a Napoli: “A Milano se avesse vinto l’Inter avremmo…”

“Ci sono stati commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea incancellabile, allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania e del Sud. Pare difficile da estirpare. Sappiamo che quello che è successo a Napoli sarebbe successo ovunque”. Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato le polemiche per i festeggiamenti a Napoli della vittoria della Coppa Italia.

“Verso mezzanotte i ragazzi hanno fatto una manifestazione di gioia per la vittoria della Coppa Italia, voglio ricordare che in altre città del paese, penso a Torino in occasione di una partita della Juve, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano se avesse vinto l’Inter avremmo avuto l’ira di Dio. Senza nessuna vittoria abbiamo avuto assembramenti ai Navigli, fenomeni di movida scapigliata. Rinnovo i miei complimenti agli azzurri. La Juve è apparsa una squadra imbarazzante”, ha concluso De Luca nella sua consueta diretta streaming del venerdì.

(Agi)