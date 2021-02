Stampa – Inter pronta per la Juve: ritrova il primato dove l’aveva lasciato. Conte spera…

L’Inter ritrova il primato esattamente dove lo aveva lasciato 419 giorni fa. Al Franchi di Firenze, dove Vlahovic al 92′ tolse nella sfida del 15 dicembre 2019 la vetta alla squadra di Conte. La vittoria per 2-0 contro la Fiorentina regala una certezza: “Il primo successo di campionato in casa viola – sottolinea La Stampa – dopo 7 anni dice che i nerazzurri hanno superato la delusione per l’autolesionistico ko in Coppa Italia contro la Juve e sono pronti per il ritorno torinese di martedì ma soprattutto per i decisivi impegni di Serie A contro Lazio e Milan“.

Buone notizie per Conte anche dalla difesa, che per la quarta partita di fila non subisce gol: “Merito della determinazione dell’Inter, ma anche colpa di una Viola che ha pagato passivamente le assenze degli squalificati Milenkovic e Castrovilli e di Ribery, bloccato da un guaio agli adduttori. Troppa qualità lasciata in tribuna. Vicino a Conte, che ha scontato senza pagare dazio il suo secondo e ultimo turno di stop“.

Dopo le delusione delle sfide precedenti al Franchi, con colpi di scena in extremis, questa volta la squadra di Conte archivia la pratica in anticipo e rischia di dilagare: “Inter sul velluto e vicina almeno ad altri tre gol. Conte spera che se li sia risparmiati per le prossime tre partite, quelle che segneranno la stagione“.