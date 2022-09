Delvecchio: “Inter e Roma le squadre della mia carriera. Campionato equilibrato”

Marco Delvecchio, ex attaccante di Inter e Roma, ha parlato ai microfoni di PlayRoma in vista del match di sabato a San Siro: "Inter-Roma è la partita fra le due società che hanno contraddistinto la mia carriera. L'Inter mi ha permesso di giocare in Serie A, la Roma mi ha permesso di affermarmi a grandi livelli. Quello che ho adesso, quello che sono diventato, lo devo alla Roma. Di Mourinho ho mi piace il suo carattere, il carisma, la personalità, trasmette tanto. Quello che non mi piace è che ogni tanto potrebbe trattenersi di più. La Roma segna poco, ma è un momento, riuscirà a sbloccarsi. Abraham è un giocatore di personalità, che spesso ha trascinato la squadra: sono sicuro che riuscirà a sbloccarsi in fretta. Dybala è un grandissimo giocatore, ma Batistuta era un'altra cosa. Zaniolo, per l'età che ha, ha già fatto tanto. Per consacrarsi deve ancora fare 3-4 stagioni ad alto livello. Il campionato è equilibrato, non vedo una squadra che possa vincere facilmente ammazzando la competizione. Ci possono credere tutti".