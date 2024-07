Il saluto "politico", oltre ad essere vietato dal regolamento della Uefa, è dichiarato fuori legge in Germania ed Austria dove sul caso sono intervenuti anche membri del governo. "In relazione alla partita tra Austria e Turchia giocata a Lipsia, è stata avviata un'indagine ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Disciplinare UEFA in relazione al presunto comportamento inappropriato del giocatore", ha scritto la Uefa aggiungendo che "ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito".