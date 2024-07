Dispiaciuto per l'eliminazione, l'attaccante dell'Inter ha parlato dopo la sconfitta per due a uno contro la Nazionale di Calhanoglu

Marko Arnautovic , dopo la partita contro la Turchia e l'eliminazione della sua Austria, ha parlato ai microfoni di Skysport. «Cosa è andato storto? Non penso che ci sia qualcosa che è andato storto, hanno fatto due gol su calcio d'angolo e questi sono stati i nostri errori. Abbiamo creato un sacco di occasioni. Ma il calcio è così. Facciamo i complimenti alla Turchia che ha fatto quello che doveva fare», ha sottolineato sulla sfida contro i turchi l'interista.

«Mi spiace per la squadra, non meritavamo di uscire adesso ma è andato così. Non eravamo favoriti, abbiamo rispetto di tutte le squadre che sono arrivate qua. Loro hanno fatto due gol e poi abbiamo giocato noi, è andata così», ha concluso l'attaccante nerazzurro.