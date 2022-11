Denis: “Lautaro attaccante più in forma d’Italia. Inter arriverà tra le prime 3”

German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Napoli-Atalanta darà indicazioni per lo scudetto? È ancora presto, il campionato è lungo. Sono due squadre che arriveranno fino in fondo. Hanno preso una consapevolezza importante. Gasperini è bravo a capire che metodo utilizzare, sa far male al momento giusto mentre prima attaccava con la sua pressione".