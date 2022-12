Denis: “Scudetto? Spero che il Napoli continui così e lo vinca, se lo merita”

Le parole dell'ex attaccante azzurro: "Spero che la squadra di Luciano Spalletti continui ad andare così forte in Serie A e che vinca lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni de Il Posticipo, German Denis, ex attaccante del Napoli, ha parlato così del possibile ritorno in azzurro di Marek Hamsik: "Rivederlo sarebbe bellissimo. Lui si identifica tanto con la città e la maglia azzurra. Meriterebbe di finire la carriera a Napoli. Spero che la squadra di Luciano Spalletti continui ad andare così forte in Serie A e che vinca lo scudetto. Se lo merita".