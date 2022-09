De Paola: “Inter, serve uno alla Maldini. E si chiarisca la posizione di Inzaghi”

Le parole del giornalista: "Le proteste di Bastoni al cambio, ad esempio, non vanno bene e questa è una situazione da risolvere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così del momento difficile dell'Inter: "Le proteste di Bastoni al cambio, ad esempio, non vanno bene e questa è una situazione da risolvere all'interno dello spogliatoio. Serve una figura alla Maldini, che anche i giocatori riconoscono e al Milan sta facendo la differenza. Bisogna chiarire poi la posizione dell’allenatore, far capire a tutti che Inzaghi è l’allenatore del presente e del futuro. Bisogna fare come fece Berlusconi con Sacchi davanti alla protesta degli olandesi".