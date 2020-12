È De Paul il rinforzo per l’Inter: difficile a gennaio, ma col tesoretto di Eriksen…

Eriksen via a gennaio è ormai diventata una certezza. Tutta la stampa sportiva e non ne parla. E ieri sono arrivate conferme di Marotta. Il danese non rientra nel progetto dell’Inter di Conte. E l’allenatore farà le sue riflessioni insieme al club per decidere come muoversi sul mercato di gennaio. Secondo ‘Quotidiano.net’ dopo circa due anni di tentativi, l’ad potrebbe arrivare a De Paul. Si potrebbe fare già un tentativo nelle prossime settimane. L’unica perplessità riguarda l’Udinese che di solito non fa operazioni importanti di mercato in inverno.

Il calciatore piace perché alla sua tecnica ha aggiunto la predisposizione a fare entrambi le fasi di gioco. La trattativa a gennaio resta comunque difficile. Si parla di un’ipotesi di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Più facile arrivi a giugno ma con la cessione del danese il dirigente nerazzurro potrebbe fare un’offerta importante anche adesso. E si parla di Pinamonti come possibile contropartita.

(Fonte: Quotidiano.net)