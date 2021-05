Mercato, Depay: “Voglio uno dei 2-3 top club dei primi 5 campionati europei”

Quella di domenica contro il Nizza sarà la sua ultima partita con la maglia del Lione. Memphis Depay conferma l'addio

Quella di domenica contro il Nizza sara' la sua ultima partita con la maglia del Lione. I tentativi del presidente Aulas di convincerlo a rinnovare non sono andati a buon fine e Memphis Depay, in scadenza di contratto, conferma a "L'Equipe" di voler lasciare dopo 4 stagioni.

"Voglio andare in uno dei due-tre migliori club dei cinque grandi campionati europei. Dove andro' di preciso ancora non lo so ma questo e' il mio obiettivo". In pole per il 27enne attaccante olandese ci sarebbe il Barcellona, che gia' la scorsa estate fu sul punto di ingaggiarlo.