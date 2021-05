Depay, priorità al Barcellona: accordo a un passo, tramonta l’ipotesi Inter?

L'attaccante olandese, in scadenza di contratto a giugno con il Lione, è sempre più vicino ai blaugrana di Koeman

Il Barcellona è pronto a intervenire pesantemente sul mercato: il primo obiettivo della dirigenza blaugrana è quello di rinforzare il reparto offensivo. Secondo il Mundo Deportivo i catalani sarebbero a un passo da due colpi da 90, entrambi a parametro zero: Sergio Aguero e Memphis Depay. L'olandese, in scadenza di contratto a giugno con il Lione, ha dato priorità al Barcellona, mettendo in secondo piano gli interessi di Inter , Juventus e Atletico Madrid.

L'entourage del giocatore è da tempo in contatto con i vertici catalani, e il suo rappresentante un mese fa era a Barcellona per parlare con ill direttore sportivo Mateu Alemany. Lo stesso Depay poche settimane fa è stato pizzicato in Spagna per visionare alcune abitazioni e per anticipare le procedure in caso di firma, che appare ormai imminente.