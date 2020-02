Derby su Sky, ascolti importanti ma non da record, quello è ancora di Inter-Juve

Il derby è la seconda partita di Serie A più vista in questa stagione. La partita più vista è ancora Inter-Juventus. La partita del 6 ottobre 2019 ha fatto registrare un record: 3.242.759 spettatori medi e il 13,2% di share. I numeri di Inter-Milan sono più bassi. Questi nel dettaglio: gara vista in media da 2 milioni 837 mila spettatori con il 10,8% di share e 4 milioni 252 mila spettatori unici.

Sky fa sapere che la gara tra nerazzurri e rossoneri è stata quella che ha registrato il risultato più alto per un match di Serie A dall’inizio della rilevazione Auditel per le piattaforme digitali. “La partita ha generato oltre 850 mila Legitimate Stream (stream avviati e visualizzati per almeno 300 millisecondi), con una media di ben 240 mila device collegati simultaneamente, in aggiunta ai dati televisivi”, si legge in un comunicato stampa.

(Fonte: Skysport)